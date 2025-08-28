Поиск

Крупные выбросы плазмы зафиксированы на Солнце в четверг

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Крупные выбросы плазмы наблюдаются в северном полушарии Солнца с утра четверга, угрозы для Земли нет. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

''На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана (...) Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет'', - говорится в сообщении лаборатории.

По данным ученых, угрозы для Земли пока не фиксируются.

Институт космических исследований Институт солнечно-земной физики РАН ИСЗФ РАН
