Польша лидирует в НАТО по оборонным расходам относительно ВВП

Все члены НАТО в 2025 году потратят на оборону не менее 2% ВВП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Польша является лидером НАТО по доле оборонных расходов относительно ВВП, следует из опубликованного в четверг альянсом отчета.

Так, сообщается, что в текущем году Польша потратит на оборонные цели 4,48% ВВП. Литва занимает второе место, планируя выделить на оборону 4%, Латвия - третье с 3,73%.

Из 32 государств-членов НАТО Эстония, Норвегия, США и Дания также выделят более 3% своего ВВП на оборону. В целом все члены альянса в этом году потратят на оборону не менее 2%.

Опубликованный отчет показывает, что Польша лидирует в НАТО по расходам на вооружения. Она тратит на эти цели 54,5% от общего объема оборонных расходов страны. Далее следуют Люксембург (53,5%) и Финляндия (46%). Замыкает этот список Бельгия, которая выделяет на вооружения лишь 14,5% своих оборонных расходов.

Ранее по инициативе США на саммите НАТО в Гааге был установлен целевой показатель расходов на оборону в 5% ВВП стран-участниц. При этом прямые военные расходы составляют 3,5%, а оставшиеся 1,5% предназначены для инвестиций в сферу безопасности, таких как кибербезопасность и развитие инфраструктуры, которая будет использоваться в мирное время и иметь решающее значение в случае потенциального конфликта.

Польша
