Первые польские спутники будут выведены на орбиту в ноябре

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в четверг, что первые польские спутники будут запущены в ноябре.

"Первые польские спутники будут выведены на орбиту в ноябре этого года. Это будут как наноспутники польской программы PIAST, так и спутники, приобретенные нами у ICEYE", - сказал глава Минобороны, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в Польше реализуется четыре программы: GLOB, mikroGLOB, mikroSAR и PIAST. "Каждая из них предназначена для запуска на орбиту спутников различных размеров и назначения. Недавно мы подписали особый контракт на покупку трех монохроматических спутников, которые позволяют получать изображения независимо от времени суток и погоды", - отметил Косиняк-Камыш.

ICEYE - финский производитель и оператор крупнейшей в мире сети спутников наблюдения, оснащенных SAR (радиолокаторы с синтезированной апертурой, позволяющие обеспечивать съемку поверхности Земли в высоком разрешении и эффективно работающие даже в условиях сильной облачности). Он предоставляет спутниковые данные, в том числе, Ситуационному центру НАТО, а также сотрудничает с министерством обороны Украины.