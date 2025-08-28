Поиск

Первые польские спутники будут выведены на орбиту в ноябре

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в четверг, что первые польские спутники будут запущены в ноябре.

"Первые польские спутники будут выведены на орбиту в ноябре этого года. Это будут как наноспутники польской программы PIAST, так и спутники, приобретенные нами у ICEYE", - сказал глава Минобороны, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в Польше реализуется четыре программы: GLOB, mikroGLOB, mikroSAR и PIAST. "Каждая из них предназначена для запуска на орбиту спутников различных размеров и назначения. Недавно мы подписали особый контракт на покупку трех монохроматических спутников, которые позволяют получать изображения независимо от времени суток и погоды", - отметил Косиняк-Камыш.

ICEYE - финский производитель и оператор крупнейшей в мире сети спутников наблюдения, оснащенных SAR (радиолокаторы с синтезированной апертурой, позволяющие обеспечивать съемку поверхности Земли в высоком разрешении и эффективно работающие даже в условиях сильной облачности). Он предоставляет спутниковые данные, в том числе, Ситуационному центру НАТО, а также сотрудничает с министерством обороны Украины.

Польша ICEYE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Армения примет решение о членстве в ЕАЭС после анализа и переговоров

Офицеру ВСУ запретили въезд в Венгрию из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

В Венгрию и Словакию вновь начала поступать нефть из РФ по "Дружбе"

В Венгрию и Словакию вновь начала поступать нефть из РФ по "Дружбе"

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

"Евротройка" намерена запустить механизм восстановления санкций против Ирана

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });