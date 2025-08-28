Victoria's Secret сократила чистую прибыль вдвое во II финквартале

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, во втором квартале 2025 финансового года нарастила выручку на 3%, но сократила чистую прибыль почти вдвое, при этом выручка и скорректированная прибыль компании превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за финквартал, который завершился 2 августа, составила $16,2 млн, или $0,2 в расчете на акцию, по сравнению с $31,8 млн, или $0,4 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль снизилась до $0,33 на акцию с $0,4, тогда как консенсус-прогноз FactSet предполагал $0,13.

Выручка увеличилась до $1,46 млрд с $1,42 млрд годом ранее, превысив прогноз аналитиков на уровне $1,41 млрд.

Сопоставимые продажи выросли на 4%.

Victoria's Secret улучшила прогноз выручки на 2025 фингод и теперь ожидает, что она составит $6,33-6,41 млрд. Предыдущий прогноз предполагал выручку в диапазоне $6,2-6,3 млрд.

В третьем финквартале компания рассчитывает получить выручку на уровне $1,39-1,42 млрд, а также прогнозирует чистый скорректированный убыток на акцию в диапазоне $0,55-0,75.

Котировки акций Victoria's Secret повышаются на 10,2% на предварительных торгах в четверг. С начала года они упали на 45%.