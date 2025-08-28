Власти Италии заявили, что не планируют размещать военных на Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Италии не планируют направлять войска на Украину после завершения там боевых действий, говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте итальянского правительства.

В нем отмечается, что премьер Италии Джорджа Мелони обсудила события на Украине с рядом своих министров: "Участники подчеркнули, что Италия не планирует участвовать в случае формирования многонациональных сил на территории Украины".

При этом в Риме не исключают, что могут взять на себя "функции мониторинга и подготовки военнослужащих за пределами Украины после завершения конфликта".