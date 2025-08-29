Поиск

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Руководству Афганистана удалось переломить негативную тенденцию с наркотрафиком, на российский "черный рынок" стало поступать меньше героина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 кг", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в "Российской газете".

Шойгу заявил, что в первый год начала США и их союзниками военной операции "Несокрушимая свобода" выработка опия в Афганистане выросла до 3400 тонн и в дальнейшем не снижалась.

"Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций", - отметил Шойгу.

"Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - заявил Шойгу.

"Вместе с тем ситуация с наркотрафиком в Афганистане по-прежнему остается непростой. Прежде всего, из-за все более широкого распространения синтетических опиоидов, таких как нитазены, являющихся более сильнодействующими, чем фентанил, и смертельно опасными даже в микродозах", - отметил секретарь Совбеза РФ.

