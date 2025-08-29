Поиск

Уолл-стрит выросла на статданных

S&P 500 впервые превысил 6500 пунктов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря сильным макроэкономическим данным, причем индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Министерство экономики США повысило оценку роста американской экономики во втором квартале 2025 года до 3,3% в пересчете на годовые темпы с ранее сообщавшихся 3%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали улучшения оценки до 3,1%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе понизилось на 5 тыс. и составило 229 тыс. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Участники рынка ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом. Эти данные будут обнародованы в пятницу, аналитики в среднем ожидают его роста на 2,9% в годовом выражении.

"Если PCE окажется на уровне прогнозов или ниже, инвесторы окончательно укрепятся во мнении, что в сентябре ФРС снизит ставку, - отметил Брет Кенвелл из eToro. - Если он будет выше, это не исключит возможности сентябрьского понижения, но может омрачить настроение Уолл-стрит".

Акции Nvidia Corp. подешевели на 0,8%. Американский производитель графических процессоров увеличил прибыль и выручку во втором финансовом квартале сильнее прогнозов рынка, однако рост дохода в сегменте дата-центров, на который приходится 89% продаж Nvidia, не оправдал ожиданий второй квартал подряд.

Стоимость бумаг HP Inc. повысилась на 4,6% благодаря тому, что компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,1%, чистую прибыль - на 19%.

Капитализация Snowflake Inc. подскочила на 20% после того, как эта компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, увеличила выручку во втором финансовом квартале на 32%, причем показатель превзошел ожидания рынка.

Рыночная стоимость Best Buy Co. снизилась на 3,7%. Американский ритейлер электроники сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2026 финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Инвесторов, однако, разочаровал тот факт, что компания не стала улучшать прогнозы на текущий год.

Котировки акций Hormel Foods упали на 13%. Этот производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом выручка превысила прогнозы рынка, но скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

Американский ритейлер спортивных товаров Dick's Sporting Goods во втором квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка, а также улучшил годовые прогнозы. Несмотря на это, цена акций компании снизилась на 4,8%.

Котировки акций Brown-Forman опустились на 4,9%, поскольку производитель виски Jack Daniel's снизил чистую прибыль в первом квартале 2026 финансового года на 13%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,16% и составил 45636,9 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,32% - до 6501,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,53% и составил 21705,16 пункта.

