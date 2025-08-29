Поиск

Ставки по ипотеке в США снизились, обновив минимум за 10 месяцев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились, обновив минимум за 10 месяцев.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,56% годовых по сравнению с 6,58% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Годом ранее ставка находилась на отметке 6,35%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются в среднем под 5,69% годовых, как и неделей ранее. Год назад ставка по кредитам на 15 лет составляла 5,51%.

"Покупательский спрос продолжает повышаться благодаря снижению ставок и уверенному росту экономики, - отметил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Хотя многие потенциальные покупатели жилья все еще сталкиваются с проблемой его доступности, стабильно низкие ставки могут дать им стимул для выхода на рынок".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы.

