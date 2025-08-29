Израиль отказывается от гуманитарных пауз в Газе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Газк больше не будут применяться дневные гуманитарные паузы для доставки помощи населению, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В соответствии с оценкой обстановки и распоряжениями политического руководства, начиная с сегодняшнего дня (пятница), с 10:00 местного времени (совпадает с московским), локальная тактическая пауза в военной активности больше не распространяется на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий", - говорится в сообщении.

"ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия наряду с продолжающимися маневрами и наступательными операциями против террористических организаций в секторе Газа для защиты государства Израиль".

По данным ближневосточных СМИ, ранее Израиль приостанавливал боевые действия с 10 утра до 8 вечера, чтобы обеспечить доступ продовольствия и гуманитарной помощи населению. Так называемые "локальные тактические паузы" действовали в Газе, Дейр-эль-Балахе и Муаси, где находятся перемещенные лица.

ЦАХАЛ неоднократно призывал жителей города Газа и северной части анклава эвакуироваться в преддверии запланированной наступательной операции ЦАХАЛа по захвату города и уничтожению оставшихся опорных пунктов группировки ХАМАС.

Ранее представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи заявил, что эвакуация из города Газа стала "неизбежной".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.