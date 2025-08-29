Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Польше все полеты F-16, за исключением оперативных, приостановлены до дальнейшего уведомления, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Польши полковник Марек Павляк. Об этом сообщают польские СМИ.

"В четверг вечером во время учений перед авиашоу AirSHOW в Радоме потерпел крушение самолет F-16. Летчик, майор Мацей "Slab" Краковян, не выжил. После катастрофы было принято решение приостановить все полеты с участием F-16 до дальнейшего уведомления, - сказал Павляк. - Однако это не распространяется на оперативные действия, включая миссии по защите польской границы и воздушного пространства".

Истребители F-16 регулярно патрулируют восточную границу Польши в рамках системы противовоздушной обороны страны и выполнения союзнических обязательств в НАТО. Они являются ключевым элементом постоянной боевой готовности, действуя в качестве резервных пар, готовых к немедленному запуску в ответ на потенциальные угрозы, включая нарушения воздушного пространства или ракетные атаки.