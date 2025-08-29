Доходы американцев в июле выросли на 0,4%, расходы – на 0,5%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщается в отчете министерства торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне расходы американцев увеличились на 0,4%. Ранее сообщалось об их росте на 0,3%. Оценка подъема доходов подтверждена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июне индекс PCE вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 0,3% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя также оказались на уровне прогнозов рынка. Месяцем ранее они выросли на 0,3% и 2,8% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.