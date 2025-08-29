НАТО ежемесячно отправляет через Польшу на Украину 18 тыс. т военных грузов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ежемесячно через Польшу на Украину отправляется порядка 18 тыс. т военных грузов, заявил заместитель командующего Командования НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) Майк Келлер.

"Наш крупнейший логистический узел находится в Польше, а еще один, поменьше, – в Румынии, который сейчас не находится под командованием NSATU, но со временем тоже перейдет под его командование. Таким образом, у нас есть два узла, и самый крупный, как я уже сказал, находится в Польше, с объемом перевозок 18 тыс. тонн в месяц", - сказал Келлер, которого цитируют украинские СМИ.

Он отметил, что грузы перевозятся "по суше, железной дороге и воздуху", в основном автомобильным транспортом.

"Мы стараемся делать это как можно менее заметными, и на сегодняшний день было совершено 60 тыс. перевозок без серьезных инцидентов", - подчеркнул представитель НАТО.