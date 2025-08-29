Макрон заявил, что Париж и Берлин будут продвигать дополнительные меры против РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В центре международной повестки Франции и Германии - поддержка Украины, достижение справедливого и прочного мира, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы продолжим осуществлять давление, добиваться принятия наших дополнительных санкций - и мы к этому готовы, но также и санкций Соединенных Штатов Америки, чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров. В то же время мы должны продолжать нашу поддержку (Украины)", - сказал Макрон в Тулоне на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции после заседания французско-германского совета министров.

По заявлению президента, "ближайшие дни будут определяющими" в усилиях по организации мирных переговоров.

Его выступление транслировали французские СМИ.

Газета Le Figaro сообщила, что в совместном коммюнике стороны, в частности, обязались поставить Украине больше средств ПВО.

Макрон также затронул вопросы сотрудничества обеих стран по укреплению обороны.

"Французско-германский совет по обороне и безопасности, который мы проведем, позволит вернуться ко многим другим темам: стратегическим вопросам, вопросам общего (оборонного) потенциала, будь то наша совместная способность построить ракету дальнего радиуса действия или организовать совместную систему раннего оповещения", - сообщил президент Франции.

"Но также мы сможем подтвердить важность крупных проектов стратегического вооружения, таких как самолеты и танки будущего", - добавил Макрон.

Он высказался за развитие "большей стратегической близости" двух стран.