Поиск

Макрон заявил, что Париж и Берлин будут продвигать дополнительные меры против РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В центре международной повестки Франции и Германии - поддержка Украины, достижение справедливого и прочного мира, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы продолжим осуществлять давление, добиваться принятия наших дополнительных санкций - и мы к этому готовы, но также и санкций Соединенных Штатов Америки, чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров. В то же время мы должны продолжать нашу поддержку (Украины)", - сказал Макрон в Тулоне на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференции после заседания французско-германского совета министров.

По заявлению президента, "ближайшие дни будут определяющими" в усилиях по организации мирных переговоров.

Его выступление транслировали французские СМИ.

Газета Le Figaro сообщила, что в совместном коммюнике стороны, в частности, обязались поставить Украине больше средств ПВО.

Макрон также затронул вопросы сотрудничества обеих стран по укреплению обороны.

"Французско-германский совет по обороне и безопасности, который мы проведем, позволит вернуться ко многим другим темам: стратегическим вопросам, вопросам общего (оборонного) потенциала, будь то наша совместная способность построить ракету дальнего радиуса действия или организовать совместную систему раннего оповещения", - сообщил президент Франции.

"Но также мы сможем подтвердить важность крупных проектов стратегического вооружения, таких как самолеты и танки будущего", - добавил Макрон.

Он высказался за развитие "большей стратегической близости" двух стран.

Эммануэль Макрон РФ Франция Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

ЮАР ужесточает правила морской перевалки с судна на судно для защиты пингвинов

Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Мировой рынок БПЛА к 2030 году вырастет почти в три раза

Минобороны Японии запросило на 2026 фингод рекордный оборонный бюджет в $60 млрд

Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Карапетян создал движение "По-своему"

Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Карапетян создал движение "По-своему"
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7053 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });