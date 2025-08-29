Поиск

В Финляндии меняют свастику на флагах ВВС на изображение орла

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы Финляндии намерены изменить изображение свастики на флагах подразделений уровня бригады на символ орла, который станет общей эмблемой ВВС, сообщил представитель ВВС Helsingin Sanomat.

"Причина заключается в том, чтобы обновить символику флагов, чтобы они лучше соответствовали текущему облику ВВС и другим используемым знакам отличия", - сказал он.

Военно-воздушные силы опубликуют изображения новых флагов, когда дизайн флагов будет завершен, и они начнут использоваться.

"Символ орла, который используется в качестве общей эмблемы ВВС, также станет ключевым элементом в новых флагах подразделений уровня бригады", - говорится в сообщении командования ВВС.

В ВВС также отмечают, что смена символики на флагах вызвана внешним давлением и тем, что логотип стал причиной неловких ситуаций с иностранными партнерами.

Эмблема со свастикой была введена в ВВС Финляндии в 1918 году. Она наносилась на самолеты до 1945 года. В 1950-х годах свастика была добавлена на флаги частей и командования ВВС.

