Чистая прибыль Роснефти по МСФО в первом полугодии составила 245 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., сообщила компания.

За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 773 млрд рублей. Таким образом, показатель снизился на 68,3%.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 4,263 трлн рублей, что на 17,3% меньше, чем годом ранее.

EBITDA компании в отчетном периоде составила 1,054 трлн рублей против 1,65 трлн рублей годом ранее (снижение на 36,1%).

С учетом полученной чистой прибыли в первом квартале в размере 170 млрд рублей, во втором квартале данный показатель составил 75 млрд рублей. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 68 млрд.

Комментируя финансовые результаты "Роснефти", ее главный исполнительный директор Игорь Сечин отметил: "Первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, на фоне перепроизводства нефти. Основная причина - активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в 4 кв. 2025 г. составит 2,6 млн б/с, в 2026 г. - 2,2 млн б/с".

"Помимо этого, наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал Сечин.

Он также отметил опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, также оказавший дополнительное давление на отрасль: "С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов - 13,8%, тарифы "РЖД" на грузовые железнодорожные перевозки - на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии - 11,6%".

Глава "Роснефти" также отметил, что компания формирует свой бюджет, используя среднюю цену нефти в $45/барр. "Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля. Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - подчеркнул Сечин.