Поиск

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в первом полугодии составила 245 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб., сообщила компания.

За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 773 млрд рублей. Таким образом, показатель снизился на 68,3%.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 4,263 трлн рублей, что на 17,3% меньше, чем годом ранее.

EBITDA компании в отчетном периоде составила 1,054 трлн рублей против 1,65 трлн рублей годом ранее (снижение на 36,1%).

С учетом полученной чистой прибыли в первом квартале в размере 170 млрд рублей, во втором квартале данный показатель составил 75 млрд рублей. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 68 млрд.

Комментируя финансовые результаты "Роснефти", ее главный исполнительный директор Игорь Сечин отметил: "Первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, на фоне перепроизводства нефти. Основная причина - активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом; рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По нашим оценкам и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в 4 кв. 2025 г. составит 2,6 млн б/с, в 2026 г. - 2,2 млн б/с".

"Помимо этого, наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США и существенное укрепление курса рубля, что негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал Сечин.

Он также отметил опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, также оказавший дополнительное давление на отрасль: "С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов - 13,8%, тарифы "РЖД" на грузовые железнодорожные перевозки - на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии - 11,6%".

Глава "Роснефти" также отметил, что компания формирует свой бюджет, используя среднюю цену нефти в $45/барр. "Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля. Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая "Восток Ойл" и "Сахалин-1", для создания источника выплаты дивидендов. В то же время ряд других компаний выплачивают дивиденды, привлекая долг", - подчеркнул Сечин.

Роснефть Игорь Сечин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

ЮАР ужесточает правила морской перевалки с судна на судно для защиты пингвинов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7059 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });