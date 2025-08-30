Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Японские власти приняли решение отменить намеченный на 28 августа визит в США министра по делам восстановления экономики Ресэй Акадзавы из-за несогласия Токио со стремлением Белого дома обязать Японию закупать больше американского риса, сообщает в субботу газета "Никкэй".

"Накануне многочисленные официальные лица в японском правительстве сообщили, что администрация США передала японской стороне предложение включить обязательства по увеличению закупок ею американского риса в указ президента США о пошлинах на японскую продукцию", - информирует издание.

"Япония решительно выступила против этого предложения, и Акадзава в день визита 28 августа отменил запланированный визит в США", - отмечает газета.

Тем не менее, стороны продолжают переговоры.

Ранее, комментируя торговое соглашение с Японией, власти США заявляли, что речь идет о росте закупок Японией американского риса на 75%.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что Акадзава должен был прибыть в США с целью придать окончательную форму соглашению об инвестициях Японии $550 млрд в американскую экономику. В то же время японские власти хотели, чтобы США скорректировали указ о пошлинах прежде, чем стороны обнародуют совместный документ по японским инвестициям.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Токио заключили торговое соглашение. По его словам, в рамках сделки Токио будет платить 15% пошлину за импорт в США, а также инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты. Президент добавил, что США начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.