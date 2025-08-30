Поиск

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Японские власти приняли решение отменить намеченный на 28 августа визит в США министра по делам восстановления экономики Ресэй Акадзавы из-за несогласия Токио со стремлением Белого дома обязать Японию закупать больше американского риса, сообщает в субботу газета "Никкэй".

"Накануне многочисленные официальные лица в японском правительстве сообщили, что администрация США передала японской стороне предложение включить обязательства по увеличению закупок ею американского риса в указ президента США о пошлинах на японскую продукцию", - информирует издание.

"Япония решительно выступила против этого предложения, и Акадзава в день визита 28 августа отменил запланированный визит в США", - отмечает газета.

Тем не менее, стороны продолжают переговоры.

Ранее, комментируя торговое соглашение с Японией, власти США заявляли, что речь идет о росте закупок Японией американского риса на 75%.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что Акадзава должен был прибыть в США с целью придать окончательную форму соглашению об инвестициях Японии $550 млрд в американскую экономику. В то же время японские власти хотели, чтобы США скорректировали указ о пошлинах прежде, чем стороны обнародуют совместный документ по японским инвестициям.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Токио заключили торговое соглашение. По его словам, в рамках сделки Токио будет платить 15% пошлину за импорт в США, а также инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты. Президент добавил, что США начнут поставлять в Японию автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты.

США Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7059 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });