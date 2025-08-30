Поиск

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков
Последствия массовых беспорядков в Джакарте
Фото: Dasril Roszandi/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, три человека стали жертвами беспорядков, которые охватили Индонезию с минувшего понедельника, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, демонстранты накануне вечером подожгли здание местного законодательного собрания в городе Макасар, столице провинции Южный Сулавеси. Утром в субботу спасатели достали тела трех погибших. Еще пять человек пострадали от ожогов или переломов, когда выпрыгивали из окон горящего здания.

AP напоминает, что протесты начались в понедельник в Джакарте в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы.

Впоследствии протесты расширились и ожесточились после гибели во время акции в четверг в Джакарте водителя-курьера, которого насмерть сбила полицейская машина. Власти сообщали, что задержали в связи с этим делом семь полицейских, ведут их допросы.

Протесты и столкновения с полицией зафиксированы в городах Медан (Северная Суматра), Суракарта и Магеланг (Центральная Ява), Маланг (Восточная Ява), Бенкулу (провинция Бенкулу на Суматре), Пеканбару (провинция Риау на Суматре) и Маноквари (Западное Папуа).

В Бандунге (Западная Ява) протестующие подожгли здание местного парламента, о пострадавших не сообщалось.

В Сурабая (Восточная Ява) демонстранты штурмовали штаб регионального управления полиции после того, как прорвали заграждения, поджигали транспорт. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, их противники использовали петарды и деревянные дубинки.

К четвергу только в Джакарте задержали 951 человека.

В субботу в Джакарте, по данным AP, в основном спокойно, городские службы убирают сгоревшие автомобили, занимаются уборкой автобусных остановок и офисов полиции.

Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7059 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });