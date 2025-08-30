Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Последствия массовых беспорядков в Джакарте Фото: Dasril Roszandi/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, три человека стали жертвами беспорядков, которые охватили Индонезию с минувшего понедельника, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, демонстранты накануне вечером подожгли здание местного законодательного собрания в городе Макасар, столице провинции Южный Сулавеси. Утром в субботу спасатели достали тела трех погибших. Еще пять человек пострадали от ожогов или переломов, когда выпрыгивали из окон горящего здания.

AP напоминает, что протесты начались в понедельник в Джакарте в связи с сообщениями, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Критики этой идеи напоминали, что в то же самое время населению приходится иметь дело с ростом цен, налогов и безработицы.

Впоследствии протесты расширились и ожесточились после гибели во время акции в четверг в Джакарте водителя-курьера, которого насмерть сбила полицейская машина. Власти сообщали, что задержали в связи с этим делом семь полицейских, ведут их допросы.

Протесты и столкновения с полицией зафиксированы в городах Медан (Северная Суматра), Суракарта и Магеланг (Центральная Ява), Маланг (Восточная Ява), Бенкулу (провинция Бенкулу на Суматре), Пеканбару (провинция Риау на Суматре) и Маноквари (Западное Папуа).

В Бандунге (Западная Ява) протестующие подожгли здание местного парламента, о пострадавших не сообщалось.

В Сурабая (Восточная Ява) демонстранты штурмовали штаб регионального управления полиции после того, как прорвали заграждения, поджигали транспорт. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, их противники использовали петарды и деревянные дубинки.

К четвергу только в Джакарте задержали 951 человека.

В субботу в Джакарте, по данным AP, в основном спокойно, городские службы убирают сгоревшие автомобили, занимаются уборкой автобусных остановок и офисов полиции.