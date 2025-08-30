Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий убит в субботу утром во Львове, сообщает издание vesti.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно этим данным, киллер в одежде курьера доставки выстрелил восемь раз в Парубия.

Руководитель Украины Владимир Зеленский подтвердил убийство экс-спикера Рады.

Парубий занимал в 2014 году пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем стал главой Верховной Рады (2016-2019 годы).