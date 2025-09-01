Рынок акций США снизился на данных по инфляции

Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, однако выросли по итогам августа.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился в пятницу на 0,2% и составил 45544,88 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,64% - до 6460,26 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,15% и составил 21455,55 пункта.

По итогам месяца Dow Jones вырос на 3,2%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq - на 1,6%.

Инвесторы оценивали американские статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в пятницу, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.

"Недавняя динамика инфляции не внушает оптимизма, - отметила старший аналитик в Principal Asset Management Сима Шах. - Июльский рост цен не был слишком сильным, но есть сигналы об усилении инфляционного давления за счет повышенных импортных пошлин".

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением.

Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

Акции Dell Technologies упали почти на 9%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 32%, выручку - на 19%, причем последний показатель стал рекордным.

В то же время прогноз компании для прибыли без учета разовых факторов на третий финквартал разочаровал инвесторов. Dell ожидает этот показатель на уровне $2,45 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,51 на акцию.

Стоимость бумаг Caterpillar снизилась на 3,7% после того, как ведущий мировой производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности спрогнозировал более существенное, чем ожидалось ранее, влияние торговых пошлин на финпоказатели в 2025 году.

Рыночная стоимость чипмейкера Marvell Technology рухнула на 19% на слабой квартальной отчетности.

Тем временем капитализация Autodesk Inc. подскочила на 9,1%, максимальными темпами в составе S&P 500. Разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%, выручку - на 17%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.