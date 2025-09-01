Два гражданина Киргизии погибли в результате инцидента на границе с Узбекистаном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Два гражданина Киргизии были убиты при попытке узбекских пограничников задержать их на киргизско-узбекской границе, сообщила в понедельник пресс-служба киргизской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности.

"25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Киргизии - жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района (Джалал-Абаская область Киргизии - ИФ). 28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа на территории Узбекистана, в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 31 августа родственники пропавших граждан Киргизии выехали в Узбекистан и опознали погибших. 1 сентября через контрольно-пропускной пункт "Баймак" тела двух граждан республики были переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз.

"Главы пограничных ведомств Киргизии и Узбекистана договорились о проведении совместного разбирательства на местности. Кроме того, узбекская сторона выразила готовность передать Киргизии обнаруженное имущество погибших граждан - трёх лошадей и палатку", - отметили в ведомстве.

По обстоятельствам гибели граждан Киргизии проводится всестороннее расследование, результаты которого будут доведены до общественности, добавили в пресс-службе.