Energocom стал поставщиком газа в Молдавию вместо "дочки" Газпрома

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Energocom с 1 сентября официально стало поставщиком природного газа в стране в рамках обязательства по предоставлению коммунальных услуг и гарантийного снабжения вместо АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций), сообщил Energocom.

Договоры на поставку газа, заключенные потребителями с "Молдовагазом", остаются в силе и переходят к Energocom без необходимости их перезаключения, действующий тариф на природный газ остается неизменным.

В сообщении отмечается, что в течение переходного периода "Молдовагаз" продолжит предоставлять услуги от имени Energocom через свои 12 коммерческих офисов на территории Молдавии.

Первые счета-фактуры от Energocom будут выставлены потребителям в начале октября за потребление в сентябре.

Ранее сообщалось, что в начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии отозвало лицензию "Молдовагаза" на поставку природного газа и назначило Energocom основным поставщиком газа для более чем 830 тыс. конечных потребителей Молдавии. "Молдовагаз" продолжит заниматься распределительной деятельностью.

Власти Молдавии объясняли такое решение обязательствами Кишинева по внедрению третьего энергопакета ЕС, который исключает монополию на поставку, транспортировку и распределение энергоресурсов. ANRE ранее сообщало, что "Молдовагаз" официально уведомил регулятора о невозможности разделения функций поставок и транспортировки газа к установленному регулятором сроку (1 августа 2025 года), ссылаясь на отсутствие консенсуса среди мажоритарных акционеров и на то, что это решение выходит за рамки полномочий руководства компании.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и Energocom подписали договор по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей сроком на 7 месяцев с возможностью его продления.

В то же время, лишенный лицензии "Молдовагаз" до 1 апреля 2026 года определен субъектом, который будет поставлять газ в Приднестровье.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз". При этом до 1 января 2025 года "Молдовагаз" напрямую поставлял российский газ в Приднестровье в рамках ранее действовавших лицензионных полномочий.

На прошлой неделе министр энергетики страны Дорин Джунгиету сообщил, что Energocom закупил на предстоящий отопительный сезон 620 млн кубометров газа, что составляет около 80% потребностей правобережной Молдавии. Власти Молдавии ранее сообщали о привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития на 400 млн евро для закупки газа госкомпанией.