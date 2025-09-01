Лаос получил статус партнера ШОС

Статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" объединены в единый статус "партнер ШОС"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет глав-государств Шанхайской организации сотрудничества на саммите в китайском Тяньцзине предоставил Лаосу статус партнера ШОС по диалогу.

"Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие решения о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу", - говорится в принятой в понедельник Тяньцзиньской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

Также государства-члены приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС".

Перед саммитом в китайском Тяньцзине статус государства-наблюдателя при ШОС имели Афганистан и Монголия, статус стран-партнеров - 14 государств (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка).

Таким образом, сейчас статус партнера ШОС будут иметь 17 государств.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. В настоящий момент в организацию входят 10 государств-членов: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.