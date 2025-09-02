Поиск

Новый ракетный двигатель для МБР представили в КНДР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейские специалисты создали новый твердотопливный ракетный двигатель большой тяги, предназначенный для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа "Хвасонпхо-19" и перспективных ракет "Хвасонпхо-20", сообщает агентство ЦТАК.

"Максимальная тяга новейшего твердотопливного двигателя с композиционным материалом, армированным углеволокнами, составляет 1960 кН. Планируется использовать его для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения - типа "Хвасонпхо-20", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что двигатель разработан НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР, его в понедельник посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Ким Чен Ын ознакомился с результатом испытаний и обсудил вопрос по созданию специализированной базы для серийного производства", - информирует ЦТАК.

КНДР МБР двигатель
