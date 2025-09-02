Аббас согласен управлять Газой как самостоятельно, так и с международными партнерами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) готова взять на себя управление сектором Газа, но при этом - не возражает и против участия в этом иностранных партнеров, заявил председатель ПНА Махмуд Аббас.

"У нас нет возражений против арабского или иного международного партнерства в управлении Газой", - сказал Аббас в интервью ряду арабских СМИ. Выдержки из интервью приводит в ночь на вторник The Jerusalem Post.

Он отметил, что ПНА "готова взять на себя управление Газой, и у нас для этого есть все возможности".

Аббас в интервью вновь обвинил Израиль в нежелании допускать создание палестинского государства, добавив, что тот "хочет уничтожить всю Палестину".

"Мы признали Израиль в 1988 году, однако он по-прежнему препятствует созданию палестинского государства", - подчеркнул глава ПНА.

Кроме того, Аббас отметил, что намерен добиваться полноправного членства Палестины в ООН.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.