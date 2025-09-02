Tesla получила заказы на 600 машин в Индии с момента старта продаж

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил в Индии заказы чуть более чем на 600 автомобилей с момента начала их приема в стране в середине июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это меньше, чем ожидали в компании.

По словам источников, в настоящее время Tesla планирует поставить от 350 до 500 электромобилей в Индию в этом году. В начале года агентство сообщало, что компания рассчитывает продать порядка 2,5 тыс. электромобилей в стране в текущем году.

Первая партия машин должна прибыть из Шанхая в начале сентября. На начальном этапе поставки будет ограничены городами Мумбай, Дели, Пуне и Гургаон, отмечают источники.

Tesla открыла первый шоурум в Индии в июле этого года, начав принимать заказы на автомобили Model Y. Кроссовер стоит в стране порядка $70 тыс., что является самой высокой ценой на основных для компании рынках.

Индия является третьим по величине авторынком мира, и компания рассчитывала, что выход на него поможет ей компенсировать замедление продаж в других регионах.