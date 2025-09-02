Член исполнительного совета ЕЦБ Шнабель призвала удерживать ставки на текущем уровне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует удерживать процентные ставки на текущем уровне, поскольку экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, тогда как инфляция может оказаться выше, чем ожидается, считает член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

На заседании в июле ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 2%, приостановив продолжавшееся в течение года смягчение денежно-кредитной политики, чтобы понаблюдать за тем, как введение пошлин на импорт в США повлияет на экономику и цены в еврозоне.

"Думаю, что наша политика уже является умеренно стимулирующей, и поэтому я не вижу причин для продолжения снижения ставок", - сказала Шнабель в интервью агентству Reuters.

Шнабель отметила, что экономика еврозоны оказалась более устойчивой, чем ожидалось, чему способствовал уверенный рост внутреннего спроса. Кроме того, она получила значительную поддержку со стороны наращивания расходов на инфраструктуру и оборону в Германии.

В отличие от многих из ее коллег и вопреки прогнозам ЕЦБ, Шнабель полагает, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные тарифы будут разогревать инфляцию даже в том случае, если Евросоюз не примет ответных мер.

Она объясняет это подорожанием производственных ресурсов, которое будет отражаться на конечных ценах. Кроме того, введение пошлин и других ограничений приведет к нарушению работы цепочек поставок.

Хотя Шнабель и не поддерживает повышение процентных ставок на данном этапе, она допускает, что потребность в ужесточении денежно-кредитной политики может возникнуть раньше, чем многие полагают.

"Более фрагментированный мир с менее эластичным глобальным предложением, более высокими бюджетными расходами и стареющим обществом – это мир с более высокой инфляцией, - сказала она. - Поэтому я думаю, что момент, когда центральные банки по всему миру снова начнут повышать процентные ставки, может наступить раньше, чем многие ожидают".

В ходе интервью Шнабель также прокомментировала ситуацию с Федеральной резервной системой (ФРС) США, которая испытывает нарастающее давление со стороны президента Дональда Трампа, постоянно критикующего руководство ЦБ и требующего снижения процентных ставок.

Ограничение независимости ФРС может обернуться неожиданными последствиями и подтолкнуть стоимость заимствований к росту вместо того, чтобы ее снизить, отметила она. Кроме того, оно может привести к нарушению работы мировой финансовой системы.

"Если ФРС потеряет независимость - а я очень надеюсь, что этого не случится, - то это будет очень разрушительно для мировой финансовой системы и окажет влияние на ЕЦБ", - сказала Шнабель.

Снижение ставок под политическим давлением станет сигналом о том, что ФРС согласна терпеть высокую инфляцию, а это подорвет доверие к центробанку со стороны инвесторов, владеющих активами США на триллионы долларов, которые делали ставку на предсказуемость действий Федрезерва. Утрата доверия к центробанку может привести к росту стоимости долгосрочных займов, что сведет на нет все усилия, предпринятые ФРС для ослабления долгового бремени в США.