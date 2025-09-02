Путин в Китае проводит встречу с премьером Словакии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Пекине проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Президент России находится в Китае с четырехдневным визитом. Прибыв в воскресенье в китайский город Тяньцзинь, он принял участие в саммите ШОС и провел серию двусторонних контактов.

В Пекин Путин приехал накануне вечером. Утром во вторник он принял участие в трехстороннем саммите Россия-КНР-Монголия, также состоялись масштабные российско-китайские переговоры на высшем уровне.

Путин и Фицо вместе с почти тремя десятками лидеров зарубежных стран приехали в Китай на торжества по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Лидеры стран традиционно используют многоформатные встречи для проведения двусторонних переговоров.

Как заявил ранее Фицо, после Пекина у него на пятницу запланирована беседа с Владимиром Зеленским.