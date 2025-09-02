Крупнейшие вузы РФ и Китая договорились о сотрудничестве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ряд документов между крупнейшими вузами России и Китая был подписан в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщается на сайте Кремля во вторник.

В частности, были подписаны договор между МГУ имени Ломоносова и Пекинским университетом о создании Российско-китайского Института фундаментальных исследований, договор об академическом обмене между Высшей школой экономики и Пекинским университетом, соглашение о сотрудничестве между МГТУ им. Н.Э.Баумана (Национальный исследовательский университет) и Университетом Цинхуа.

Помимо этого, Российский научный фонд и министерство науки и технологий КНР заключили меморандум о совместном финансировании научно-исследовательских проектов.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и Университет Цинхуа договорились о сотрудничестве в области исследований, технологий, инноваций и космической деятельности.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою очередь сообщил, что создание совместного Российско-Китайского Института фундаментальных исследований "призван служить развитию научной и образовательной инфраструктуры университетов РФ и Китая, позволит выработать передовые стандарты проведения научно-исследовательских работ, внедрить новые технологии, подготовить специалистов высшей квалификации. "Уверен, Институт станет эффективной платформой российско-китайского научного взаимодействия высшего уровня", - цитирует пресс-служба МГУ Садовничего.

"Видим Институт важным носителем российско-китайского сотрудничества в сфере фундаментальных наук. Мы осознаем, какая большая ответственность ложится на наши плечи в этой связи. Следующий год будет годом российско-китайского образования. Пекинский университет, конечно, будет продолжать системное сотрудничество с МГУ в науке и образовании на высоком уровне", - заявил президент Пекинского университета Гун Цихуан.