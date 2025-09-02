Путин посчитал возможным консенсус в вопросе безопасности Украины при завершении конфликта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что в вопросе обеспечения безопасности Украины можно найти компромисс, такие варианты обсуждались на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая проходит в Пекине во вторник.