Германия в I полугодии сократила дефицит бюджета на 40%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам первого полугодия 2025 года составил 28,9 млрд евро, или 1,3% ВВП, по предварительным данным Федерального статистического агентства (Destatis).

Это на 19,4 млрд евро (на 40,2%) меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Доходы выросли на 6,5% (до 1,042 трлн евро). В том числе налоговые поступления повысились на 5,1%, включая НДС - на 6,9%, подоходный налог - на 4,6%. Между тем процентные доходы упали на 18,9%.

Темпы повышения расходов были менее значительными и составили 4,3% (до 1,071 трлн евро).

Дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 16,7 млрд евро (годом ранее - 27,2 млрд евро). Муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 14,2 млрд евро (9,5 млрд евро), земельные - 1,3 млрд евро (11,6 млрд евро). Профицит в кассах социального страхования составил 3,3 млрд евро (в прошлом году показатель был практически нулевым).