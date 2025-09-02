Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Башар Асад. Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Французский суд выдал ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада и шести бывших высокопоставленных военных и чиновников его режима, сообщает во вторник газета La Crоix.

"После 13 лет расследований судебные следователи Специальной палаты по преступлениям против человечности Парижского суда выдали ордера на арест семи бывших высокопоставленных сирийских чиновников по обвинению в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности", - приводит издание заявление, распространённое Международной федерацией за права человека (FIDH).

Бывшие сирийские руководители обвиняются в обстреле 22 февраля 2012 года пресс-центра в Хомсе, в результате которого были убиты и ранены журналисты международных СМИ.

Помимо бывшего сирийского президента, мандаты, в частности, выданы на арест его брата Махера Асада, фактического командующего 4-й сирийской бронетанковой дивизией на момент событий; тогдашнего директора службы общей разведки Сирии Али Мамлюка, начальника штаба сирийской армии Али Айюба.

Как считают адвокаты родственников жертв и пострадавших от этой атаки сирийской армии, выдача ордеров на арест является решающим шагом, открывающим путь к судебному разбирательству во Франции.