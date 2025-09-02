Рубио и глава МИД Франции обсудили украинское урегулирование

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудил по телефону с главой французского МИД Жаном-Ноэлем Барро украинское урегулирование, сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать сотрудничество в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров, с реализацией мер, которые обеспечили бы долговременный мир", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.

В заявлении отмечается, что Рубио и Барро также обсудили обстановку в Иране, Судане и Демократической Республике Конго.

Также Рубио заявил, что США выступают "решительно против любого одностороннего признания палестинского государства", которое может помешать усилиям по возвращению израильских заложников из сектора Газа.