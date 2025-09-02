Поиск

Макрон считает, что динамика движения за признание Палестины необратима

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Израиль от любых наступательных действий или попыток аннексии территории, заявляя, что это не сможет остановить движение за признание палестинского государства.

"Никакое наступление, никакая попытка аннексии и перемещения населения не помешает динамике, которую мы создали с наследным принцем и к которой уже присоединились многие партнеры", - написал он во вторник в соцсети X после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Французский президент напомнил, что вместе с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом он будет сопредседательствовать конференции по Палестине, которая пройдет 22 сентября в Нью-Йорке.

Помимо этого, Макрон назвал неприемлемым решение США не выдавать визы представителям Палестины, планировавшим участие в мероприятиях ООН.

"Мы призываем отменить эту меру и разрешить палестинское представительство в соответствии с соглашением о штаб-квартире (ООН - ИФ)", - написал он.

Свою цель Макрон видит в обеспечении максимально широкого международного вклада в создание двух государств, являющееся, как он считает, "единственным решением, которое может удовлетворить законные чаяния как израильтян, так и палестинцев".

По его словам, "это потребует установления постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, масштабной доставки гуманитарной помощи населению Газы и развертывания миссии по стабилизации в Газе".

Макрон отметил, что также ведется работа над тем, "чтобы на следующий день ХАМАС был разоружен и отстранен от управления Газой, чтобы палестинская администрация была реформирована и укреплена, а сектор Газа был полностью восстановлен".

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Путин и Вучич встретились в Пекине

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире

