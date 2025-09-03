В Пекине предполагается встреча лидеров РФ и КНДР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, возможно, проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном "на полях" торжественных мероприятий в Пекине.

Президент России и председатель государственных дел КНДР 3 сентября вместе с другими лидерами примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

На параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков со ссылкой на китайскую сторону, Путин, являющийся главным гостем, будет сидеть по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - по левую руку.

Накануне во вторник, отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность о проведении встречи двух лидеров, Ушаков сказал: "Мы знаем, что он уже на территории Китайской Народной Республики. Завтра (3 сентября, - "ИФ") наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане".

Ушаков добавил: "Приглашение нашим корейским друзьям передано, так что, я думаю, такой разговор состоится".

Последний раз Путин встречался с Ким Чен Ыном в июне 2024 года во время своего государственного визита в Пхеньян. 19 июня 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.