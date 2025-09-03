Поиск

В Пекине предполагается встреча лидеров РФ и КНДР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, возможно, проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном "на полях" торжественных мероприятий в Пекине.

Президент России и председатель государственных дел КНДР 3 сентября вместе с другими лидерами примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

На параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине, как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков со ссылкой на китайскую сторону, Путин, являющийся главным гостем, будет сидеть по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - по левую руку.

Накануне во вторник, отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность о проведении встречи двух лидеров, Ушаков сказал: "Мы знаем, что он уже на территории Китайской Народной Республики. Завтра (3 сентября, - "ИФ") наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане".

Ушаков добавил: "Приглашение нашим корейским друзьям передано, так что, я думаю, такой разговор состоится".

Последний раз Путин встречался с Ким Чен Ыном в июне 2024 года во время своего государственного визита в Пхеньян. 19 июня 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Китай Пекин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Путин и Вучич встретились в Пекине

Путин и Вучич встретились в Пекине

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире

Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7088 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });