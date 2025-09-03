Путин примет участие в торжественных мероприятиях в Пекине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в завершающий день своего китайского турне в качестве главного гостя примет участие в Пекине в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Путин посещает Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, за четырехдневный визит он принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине, провел череду двусторонних переговоров.

В Пекине во вторник Путин принял участие в трехстороннем саммите РФ-КНР-Монголия, а затем состоялось масштабные российско-китайские переговоры.

3 сентября в среду Путин будет присутствовать на параде, который пройдет на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

"Наш президент в качестве главного гостя - это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы на милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Вы знаете, что лидеры (Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - "ИФ") также совместно участвовали в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, и сейчас наш президент будет присутствовать на военном параде, который китайцы готовят", - сказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По информации китайской стороны, на трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией. "От нас, в частности, будут приглашены родственники прославленных советских военачальников Чуйкова и Василевского", - сказал помощник президента РФ.

После парада запланирован торжественный прием и ряд двусторонних встреч у президента.

Из Китая президент РФ прибудет во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.