Лавров заявил, что Россия ценит приверженность Индии принципам свободной торговли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москва ценит приверженность Нью-Дели принципам свободной торговли на фоне введения повышенных тарифов со стороны США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент США Дональд Трамп, как все знают, не только пригрозил ввести повышенные импортные тарифы на продукцию ряда торговых партнеров России. Такие тарифы уже введены, например, в отношении Индии - нашего особо привилегированного стратегического партнера, крупного потребителя российских товаров, в частности, углеводородного сырья. Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

Министру был задан вопрос о возможной реакции Москвы на угрозы президента США ввести высокие пошлины для стран, торгующих с ней, и о том, будет ли Москва призывать страны продолжать торговлю с ней.

По словам Лаврова, Россия исходит из "самоценности (...) двусторонних отношений с любым государством". "Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США", - указал глава внешнеполитического ведомства.

"Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", -отметил Лавров, пояснив, что "это подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан".

"Среди них (таких государств - ИФ) - наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - заключил министр.

