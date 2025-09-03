Поиск

Военные США нанесли удар по судну наркоторговцев в международных водах

Трамп обвинил президента Венесуэлы в связях с наркокартелем

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну венесуэльской преступной группировки "Трен-де-Арагуа", перевозившему наркотики в США, 11 наркоторговцев убиты, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Утром по моему приказу вооруженные силы США нанесли удар по точно идентифицированным наркотеррористам из "Трен-де-Арагуа". (...) Террористы находились в международных водах, перевозили наркотики, направляясь в США. В результате удара 11 террористов убиты", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что ни один военнослужащий США не пострадал.

"Трен-де-Арагуа" базируется в Венесуэле, но активно действует и в других странах Латинской Америки, а также в США. На территории Соединенных Штатов группировка признана террористической. Трамп в своей публикации вновь предположил, что она связана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами своей территории. Такие планы вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Путин и Вучич встретились в Пекине

Путин и Вучич встретились в Пекине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7089 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });