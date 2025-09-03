Военные США нанесли удар по судну наркоторговцев в международных водах

Трамп обвинил президента Венесуэлы в связях с наркокартелем

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по судну венесуэльской преступной группировки "Трен-де-Арагуа", перевозившему наркотики в США, 11 наркоторговцев убиты, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Утром по моему приказу вооруженные силы США нанесли удар по точно идентифицированным наркотеррористам из "Трен-де-Арагуа". (...) Террористы находились в международных водах, перевозили наркотики, направляясь в США. В результате удара 11 террористов убиты", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что ни один военнослужащий США не пострадал.

"Трен-де-Арагуа" базируется в Венесуэле, но активно действует и в других странах Латинской Америки, а также в США. На территории Соединенных Штатов группировка признана террористической. Трамп в своей публикации вновь предположил, что она связана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами своей территории. Такие планы вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.