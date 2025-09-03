Поиск

Путин в качестве главного гостя прибыл на парад в Пекине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в качестве главного гостя прибыл на парад в Пекине, который посвящен победе во Второй мировой войне.

Гостей, приехавших на торжественные мероприятия, встречал председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.

Путин подъехал последним на площадь Тяньаньмэнь, а перед ним - лидер КНДР Ким Чен Ын. После приветствия президент РФ вместе с лидером Китая и его супругой перешли на церемонию совместного фотографирования.

Путин, как главный гость торжеств, проходящих в Пекине, на этой церемонии находился по правую руку от Си Цзиньпина.

Парад проходит на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал: "Наш президент в качестве главного гостя - это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы на милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Вы знаете, что лидеры (Путин и председатель КНР Си цзиньпин - "ИФ") также совместно участвовали в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, и сейчас наш президент будет присутствовать на военном параде, который китайцы готовят".

По информации китайской стороны, на трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией. "От нас, в частности, будут приглашены родственники прославленных советских военачальников Чуйкова и Василевского", - сказал помощник президента РФ.

После парада запланирован торжественный прием и ряд двусторонних встреч у президента.

Из Китая президент РФ приедет во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.

