Си Цзиньпин призвал все страны помнить об уроках истории

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на параде в Пекине, посвященном окончанию Второй мировой войны, призвал все страны и нации помнить уроки истории и относиться друг другу как к равным.

"История напоминает людям то, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой. Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы безопасности, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии", - сказал китайский руководитель.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что "китайская нация - великая нация, которая самостоятельно стремится вперед, не боясь тиранов".

"Сегодня всему миру предстоит сделать выбор между такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт. Китайский народ твердо отстаивает историческую правду, стоя на страже исторического прогресса и цивилизации, неуклонно идет по пути мирного развития", - отметил председатель КНР.

Он выразил благодарность "иностранным правительствам и международным друзьям, которые поддерживали китайский народ и помогали ему противостоять агрессии".

Обращаясь к китайским военным-участникам парада, Си Цзиньпин, почеркнул, что "Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять".

Он сказал, что военнослужащие "должны добросовестно выполнять свои обязанности, ускорить создание армии мирового класса, решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность, оказывать стратегическую поддержку осуществлению великого процесса возрождения китайской нации и вносить больший вклад в дело мира и развития во всем мире".

"Великое возрождение китайской нации невозможно остановить! Благородное дело мира и развития человечества, несомненно, восторжествует!", - заявил председатель КНР.