Поиск

Си Цзиньпин призвал все страны помнить об уроках истории

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на параде в Пекине, посвященном окончанию Второй мировой войны, призвал все страны и нации помнить уроки истории и относиться друг другу как к равным.

"История напоминает людям то, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой. Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы безопасности, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии", - сказал китайский руководитель.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что "китайская нация - великая нация, которая самостоятельно стремится вперед, не боясь тиранов".

"Сегодня всему миру предстоит сделать выбор между такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт. Китайский народ твердо отстаивает историческую правду, стоя на страже исторического прогресса и цивилизации, неуклонно идет по пути мирного развития", - отметил председатель КНР.

Он выразил благодарность "иностранным правительствам и международным друзьям, которые поддерживали китайский народ и помогали ему противостоять агрессии".

Обращаясь к китайским военным-участникам парада, Си Цзиньпин, почеркнул, что "Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, которой партия и народ могут полностью доверять".

Он сказал, что военнослужащие "должны добросовестно выполнять свои обязанности, ускорить создание армии мирового класса, решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность, оказывать стратегическую поддержку осуществлению великого процесса возрождения китайской нации и вносить больший вклад в дело мира и развития во всем мире".

"Великое возрождение китайской нации невозможно остановить! Благородное дело мира и развития человечества, несомненно, восторжествует!", - заявил председатель КНР.

Пекин Китай Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в городе Газа

Путин и Вучич встретились в Пекине

Путин и Вучич встретились в Пекине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7089 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });