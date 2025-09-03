Paramount экранизирует популярную игру Call of Duty

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Skydance (бывший Paramount Global) снимет художественный фильм на основе популярной игровой франшизы Call of Duty, которую выпускает Activision Blizzard.

Как сообщается в пресс-релизе Paramount, она подписала с Activision Blizzard контракт на экранизацию и в рамках этого партнерства разработает, снимет и будет распространять фильм с живыми актерами по мотивам игры.

"На протяжении всей своей истории Call of Duty захватывала наше воображение невероятным экшеном и захватывающими историями, которые объединяли миллионы людей по всему миру, - заявил президент Activision Blizzard Роб Костич. - В лице Paramount мы нашли замечательного партнера, с которым будем работать над тем, чтобы перенести этот захватывающий дух экшена на большой экран".

Call of Duty - одна из самых популярных видеоигр в мире. По данным Paramount, этот шутер от первого лица был продан тиражом 500 млн копий по всему миру и ежегодно входит в число самых продаваемых игр в США.

Activision Blizzard, которая с 2023 года принадлежит Microsoft Corp., является разработчиком таких известных серий игр для приставок и компьютеров, как Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.