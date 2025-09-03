Лондон внес 11 физлиц и юрлиц в антироссийские санкционные списки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании добавили три российские организации в санкционные списки, сообщается в среду на сайте британского правительства.

Речь идет о Фонде имени Ахмата Кадырова, движении "Волонтеры победы" и "Движении первых".

Кроме того, под ограничения попали восемь физлиц.

В пресс-релизе отмечается, что санкции введены, в частности, за "дестабилизацию ситуации на Украине или подрывную деятельность, или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".