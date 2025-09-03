Молдавия не планирует создавать запасов газа сверх 15% годового потребления

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госкомпания Energocom, которой с 1 сентября переданы полномочия поставщика газа в Молдавию, не будет создавать запасы газа сверх 15% годового потребления, заявил и.о. генерального директора предприятия Евгений Бузату.

"Приобретенный заранее природный газ больше не будет складироваться, а будет доставляться вовремя, чтобы оптимизировать затраты на транспортировку и хранение. (...) Мы закупаем с доставкой вовремя, то есть закупаем сегодня с физической доставкой в октябре, ноябре, декабре и т.д. То есть мы больше не храним их. Маршруты также немного подорожали, транспортные операторы увеличили свои транспортные расходы, и хранить больше невыгодно", - сказал Бузату, которого цитирует госагентство "Молдпрес".

"В любом случае, Energocom обязан создавать 15%-й запас (от объема годового потребления - ИФ), - добавил он.

По его словам, компания закупила более 75% газа от потребности в отопительный период 2025-2026 годов. "Газ не складируется, а поставляется точно в срок, что снижает издержки и повышает эффективность транспортировки", - сказал Бузату.

В марте этого года Минэнерго Молдавии сообщало, что Кишинев обсуждает с Киевом создание резервных запасов газа в подземных хранилищах на территории Украины.

В мае секретариат Энергетического сообщества ЕС сообщил, что Кишинев выполняет свои обязательства по созданию аварийных резервных запасов газа на уровне не менее 10 дней среднесуточного зимнего потребления, то есть 47-50 млн куб. м. Нормативы ЕС по коммерческим запасам составляют объем, эквивалентный 15% годового потребления газа правобережья Днестра, или около 150 млн куб. м.

Energocom с 1 сентября официально стало поставщиком природного газа в стране в рамках обязательства по предоставлению коммунальных услуг и гарантийного снабжения вместо АО "Молдовагаз" ("Газпром") контролирует более 60% акций).

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз".

На прошлой неделе министр энергетики страны Дорин Джунгиету сообщил, что Energocom закупил на предстоящий отопительный сезон 620 млн кубометров газа, что составляет около 80% потребностей правобережной Молдавии. Власти Молдавии ранее сообщали о привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития на 400 млн евро для закупки газа госкомпанией.