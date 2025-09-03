Глава Банка Англии заявил, что сроки будущего снижения ставки стали более неопределенными

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, продолжит опускать базовую процентную ставку, однако сроки будущего снижения стали более неопределенными, заявил глава британского ЦБ Эндрю Бейли.

Банк Англии уменьшил ставку на 25 базисных пунктов - до 4% на августовском заседании. Регулятор придерживается темпов снижения ставки раз в квартал. При этом четверо из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) в августе голосовали за сохранение ставки на прежнем уровне.

В ходе слушаний в казначейском комитете Палаты общин британского парламента в среду Бейли заявил, что ЦБ может отказаться от прежних темпов снижения ставки.

"Сейчас у нас значительно больше сомнений относительно того, когда именно и как быстро мы сможем предпринять дальнейшие шаги", - приводит его слова агентство Reuters.

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до максимальных с января 2024 года 3,8% в годовом выражении с 3,6% месяцем ранее.

Бейли отметил, что американские пошлины не влияют на инфляцию в Великобритании столь серьезно, как можно было опасаться.

"Не стоит недооценивать значимость этого фактора, но с точки зрения инфляции в Великобритании, это не так важно, как мы опасались", - сказал он.

Бейли отметил, что "очень обеспокоен" угрозами независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует руководство Федрезерва, требуя от него снижения базовой процентной ставки с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. В прошлом месяце Трамп отправил в отставку члена совета управляющих американского ЦБ Лизу Кук, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, несмотря на то, что официально никаких претензий ей предъявлено не было. Кук, однако, подала судебный иск к Трампу, оспаривая увольнение.

"Это очень серьезная ситуация, и я очень обеспокоен, - заявил Бейли. - ФРС заработала сильную репутацию в связи со своей независимостью и качеством принимаемых решений".

По его мнению, обмен независимости ЦБ на другие правительственные решения является "очень опасным путем".