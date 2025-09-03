Поиск

Глава Банка Англии заявил, что сроки будущего снижения ставки стали более неопределенными

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, продолжит опускать базовую процентную ставку, однако сроки будущего снижения стали более неопределенными, заявил глава британского ЦБ Эндрю Бейли.

Банк Англии уменьшил ставку на 25 базисных пунктов - до 4% на августовском заседании. Регулятор придерживается темпов снижения ставки раз в квартал. При этом четверо из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) в августе голосовали за сохранение ставки на прежнем уровне.

В ходе слушаний в казначейском комитете Палаты общин британского парламента в среду Бейли заявил, что ЦБ может отказаться от прежних темпов снижения ставки.

"Сейчас у нас значительно больше сомнений относительно того, когда именно и как быстро мы сможем предпринять дальнейшие шаги", - приводит его слова агентство Reuters.

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до максимальных с января 2024 года 3,8% в годовом выражении с 3,6% месяцем ранее.

Бейли отметил, что американские пошлины не влияют на инфляцию в Великобритании столь серьезно, как можно было опасаться.

"Не стоит недооценивать значимость этого фактора, но с точки зрения инфляции в Великобритании, это не так важно, как мы опасались", - сказал он.

Бейли отметил, что "очень обеспокоен" угрозами независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует руководство Федрезерва, требуя от него снижения базовой процентной ставки с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. В прошлом месяце Трамп отправил в отставку члена совета управляющих американского ЦБ Лизу Кук, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, несмотря на то, что официально никаких претензий ей предъявлено не было. Кук, однако, подала судебный иск к Трампу, оспаривая увольнение.

"Это очень серьезная ситуация, и я очень обеспокоен, - заявил Бейли. - ФРС заработала сильную репутацию в связи со своей независимостью и качеством принимаемых решений".

По его мнению, обмен независимости ЦБ на другие правительственные решения является "очень опасным путем".

Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });