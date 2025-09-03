Великобритания обсуждает с Данией и Швецией поставки им кораблей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Британские власти ведут переговоры с Данией и Швецией о строительстве и продаже им кораблей, сообщает в среду The Times со ссылкой на источники.

"Один из источников, посвященный в ход переговоров, заявил, что соглашение между Великобританией и Данией близко к заключению, фактически предрешено", - сообщает газета.

Также сообщается, что хорошо продвигаются и переговоры Лондона и Стокгольма, однако ситуация здесь сложнее, поскольку с Великобританией за контракты соревнуется Франция.

Другой собеседник газеты рассказал, что с британской стороны в переговорах участвует компания Babcock International Group plc, которая производит новейшие фрегаты типа 31. Сами британские ВМС должны получить пять таких кораблей, на замену устаревающим фрегатам типа 21; а затем еще восемь кораблей с похожими характеристиками, которые составят группу в 13 кораблей для патрулирования Атлантического океана и Северного моря на предмет обнаружения и отслеживания вражеских подводных лодок.

Ожидается, что о соглашении о поставках Дании трех фрегатов типа 31 объявят в сентябре. Позднее, вероятно, Дания сможет строить эти корабли на своих верфях. Во вторник датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен выражал надежду на сотрудничество Копенгагена с международными партнерами для создания фрегатов и высказался в пользу строительства части флота на датской территории.

Лондон может поставить еще четыре фрегата типа 31 Швеции, но окончательное решение на этот счет должны озвучить до конца 2025 года.

В конце августа Норвегия и Великобритания объявили о соглашении о поставках Осло многоцелевых фрегатов типа 26 британского производства. Ожидается, что норвежская сторона начнет получать их с 2030 года; речь может идти о крупнейших инвестициях в сферу обороны Норвегии.