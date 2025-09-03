Поиск

Трамп потребовал от ХАМАС вернуть всех израильских заложников

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Немедленное возвращение ХАМАС всех захваченных израильских заложников позволит остановить войну в Газе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Передайте ХАМАС: немедленно вернуть всех 20 заложников (не два, не пять и не семь!). И все изменится очень быстро. Все это закончится", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

В настоящее время известно о том, что в плену у ХАМАС в Газе находятся 20 живых заложников. Тела двух убитых ранее удалось вернуть на родину усилиями Армии обороны Израиля.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.


