HSBC улучшил прогноз для S&P 500 второй раз менее чем за месяц

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики HSBC улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6500 пунктов с 6400.

Это второе повышение менее чем за месяц, и эксперты банка объясняют его более сильными, чем ожидалось, результатами американских компаний за второй квартал, а также "сдержанным" влиянием введенных США импортных пошлин.

Новый прогноз HSBC предполагает повышение S&P 500 на 1,3% по сравнению с уровнем закрытия рынка во вторник (6415,54 пункта). По данным на 19:10 (по Москве) в среду индекс прибавляет 0,3% и составляет 6435,38 пункта.

"Импульс к росту прибылей остается сильным, особенно в технологическом и финансовом секторах, при том что комментарии компаний говорят о сдержанном влиянии пошлин на их показатели", - говорится в обзоре HSBC, который цитирует Reuters.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley также ожидают подъема S&P 500 до отметки в 6500 пунктов к концу этого года.

Согласно данным LSEG, результаты почти 80% из 489 компаний индекса, отчитавшихся за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.

Наиболее оптимистичный сценарий HSBC для S&P 500 предполагает подъем индекса до 7000 пунктов, наиболее пессимистичный - снижение до 5700 пунктов.

Эксперты банка ожидают снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.