S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

Dow Jones снизился

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду уверенным ростом, Dow Jones Industrial Average немного снизился.

Акции Alphabet Inc. подорожали на 9,1% после решения федерального суда по антимонопольному делу против компании.

Федеральный судья США Амит Метха счел требования Минюста об отчуждении Alphabet браузера Chrome или операционной системы Android избыточными. Он, однако, запретил компании заключать эксклюзивные контракты или контракты сроком более чем на один год на установку поисковика Google в качестве используемого по умолчанию. Он также обязал компанию предоставлять конкурентам доступ к данным по результатам поиска в Google, которые они смогут использовать в собственных продуктах.

Решение суда также означает, что Apple Inc. сможет продолжать предустанавливать поисковый сервис Google на свои устройства, что является для компании прибыльной схемой. Стоимость бумаг Apple поднялась на 3,8%.

Подъем котировок акций технологических компаний поддержал S&P 500 и Nasdaq, однако давление на рынок оказали слабые данные о количестве открытых вакансий в США. Согласно отчету Минтруда США, основанному на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), число открытых вакансий в июле сократилось на 176 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,18 млн, что является минимумом с сентября 2024 года. Лишь второй раз с конца 2020 года показатель оказался ниже отметки в 7,2 млн вакансий, отмечает CNBC.

Позднее на этой неделе также будет опубликован августовский отчет по американскому рынку труда, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Региональный экономический обзор (Beige Book), обнародованный Федрезервом в среду, показал, что экономическая активность в большинстве регионов США в июле-августе была стабильной. Большинство из 12 округов сообщили, что активность либо изменилась слабо, либо не изменилась вообще. Лишь четыре округа заявили о сдержанном (modest) росте экономической активности.

В 11 округах уровень занятости изменился незначительно или не изменился вообще, и лишь в одном было отмечено его сдержанное снижение, говорится в Beige Book. При этом практически все регионы сообщили о повышении цен в результате введения Вашингтоном пошлин на импорт.

Цена акций Macy's Inc. подскочила на 20,6%. Американская сеть универмагов сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале. Однако скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка, а сопоставимые продажи выросли впервые за 12 кварталов. Кроме того, Macy's повысила годовые прогнозы.

Бумаги оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc. упала на 8,4%. Квартальные результаты компании оказались лучше ожиданий рынка, но прогноз на текущий квартал разочаровал аналитиков.

Стоимость акций Campbell's Co. поднялась на 7,2%. Производитель продуктов питания вернулся к чистой прибыли в четвертом финквартале и немного увеличил выручку. Скорректированная прибыль Campbell's оказалась лучше ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,05% - до 45271,23 пункта. В числе лидеров снижения среди компонентов индекса оказались бумаги Chevron Corp. (-2,3%), American Express Co. (-2,3%), Boeing Co. (-2,1%), Honeywell International Inc. (-1,7%), 3M Co. (-1,5%).

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,51% - до 6448,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,02%, составив 21497,73 пункта.