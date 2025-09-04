Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в конце сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"9 сентября открывается 80-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня - а она состоится с 23 по 29 сентября - возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сообщила Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, "предстоящая сессия будет проходить на фоне усиливающейся - приходится это повторять - турбулентности на мировой арене".

"В ходе сессии 80-й сессии Генассамблеи (...) российская делегация сосредоточится на решении вопросов укрепления основ справедливой многополярности, восстановления центральной, координирующей роли Организации объединенных наций как стержневого механизма регулирования международной политики и решения глобальных проблем. Продвижения российских подходов к урегулированию на Украине. Противодействия неоколониальным практикам Запада", - пояснила представитель МИД РФ.

"Совместно с партнерами по мировому большинству мы настроены на отстаивание, длительное, решительное отстаивание верховенства целей и принципов устава Организации объединенных наций во всей их полноте и взаимосвязи", - заключила Захарова.