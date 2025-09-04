Поиск

Канада снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Канады вслед за странами ЕС и Великобританией приняли решение о снижении потолка цен на российскую нефть, сообщается на сайте канадского правительства.

"В соответствии с объявленными ЕС и Великобританией недавними мерами, Канада тоже понизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новые ограничения не будут действовать в случае, если нефть уже была погружена на судно до одобрения нового потолка и будет выгружена в пункте назначения в течение 45 дней после вступления нового потолка цен в силу.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, снизился с $60 за баррель до $47,6 за баррель. Такое решение было принято Еврокомиссией в рамках 18-го пакета санкций в отношении России. К этим санкциям также присоединилась Швейцария, Великобритания, заявляла о намерении присоединиться к этой мере Канада. Потолок цен в $60 за баррель был установлен так называемой "Коалицией ценового потолка" – в ней участвовали страны Евросоюза и G7, то есть в том числе и США. Вашингтон не присоединился к снижению потолка, хотя Еврокомиссия пыталась этого добиться.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка. По данным Argus, в портах европейской части России сорт нефти Urals торгуется на уровне $57 за баррель, в восточном порту Козьмино сорт ESPO торгуется примерно по $63 за баррель.

