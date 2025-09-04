Кандидат Трампа в совет управляющих ФРС Миран пообещал сохранить независимость ЦБ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Стивен Миран, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидатом на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), пообещал сохранить независимость ЦБ.

Он сказал на слушаниях в банковском комитете Сената, что будет противостоять внешнему влиянию и принимать решения на основе "анализа макроэкономики", сообщает Financial Times.

"Учитывая огромную роль центрального банка в экономике, неудивительно, что внешние наблюдатели десятилетиями высказывали свое мнение о его решениях", - отметил Миран, который в настоящее время возглавляет совет экономических консультантов Белого дома. Он полагает, что "независимость денежно-кредитной политики является критически важным элементом успеха".

"Мои мнения и решения будут основываться на моем анализе макроэкономики и на том, что лучше всего подходит для её долгосрочного управления", - отметил Миран.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который принимает решение о размере базовой процентной ставки, является "независимой группой, перед которой стоит монументальная задача, и я намерен сохранять эту независимость (...), насколько это в моих силах", заявил он.

"В случае утверждения я планирую добросовестно исполнять свои обязанности в соответствии с мандатом, предоставленными Конгрессом", - сказал Миран, кандидатура которого должна получить одобрение Сената.

В начале августа Адриана Куглер досрочно покинула совет управляющих Федрезерва, в который входила с сентября 2023 года. Ее срок службы истекал 31 января 2026 года. Как заявлял ранее Трамп, Миран войдет в совет управляющих ФРС на этот промежуток времени, пока будет идти поиск кандидата, который займет данный пост на постоянной основе.